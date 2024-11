Dengue: un caso ad Ancona, scatta la disinfestazione

Un caso di malattia infettiva da Dengue importato da una persona domiciliata ad Ancona via Matteotti, ricoverata dal 6 novembre presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Torrette, è stata segnalata dall'Ast di Ancona Il Sindaco, Daniele Silvetti, ha firmato una ordinanza con la quale stabilisce la disinfestazione adulticida da ripetere per 3 notti (quelle di oggi, di sabato 9 e di domenica 10 novembre) nelle aree aperte (strade, cortili, giardini, orti) situate nel raggio di 200 metri circa dal luogo di soggiorno, in attuazione delle attività previste nel "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 - 2025".

L'area interessata, che coincide con parte del centro storico, ricomprende oltre a via Matteotti buona parte di corso Garibaldi e Corso Mazzini, di piazza del Plebiscito, via Scosciacavalli, via Matas, Via Fanti, fino al confine con Largo San Cosma, e piazza Malatesta. Data l'irrorazione di prodotti disinfestanti adulticidi, per la popolazione interessata il comune segnala che è opportuno: · restare a casa durante il periodo di trattamento, con finestre e porte chiuse, in particolare nei confronti di bambini, donne in stato di gravidanza, anziani, persone con problemi respiratori o allergici ed in generale tutti i soggetti fragili, a scopo cautelativo, durante l'irrorazione del prodotto; · trattenere all'interno delle abitazioni gli animali domestici che normalmente vengono lasciati in giardino per un periodo di almeno 8 ore successive al trattamento; non consumare i prodotti dell'orto e delle piante da frutto, qualora non possano essere protetti da teli impermeabili durante il trattamento · rimuovere eventuali indumenti o biancheria esposti all'esterno; · coprire adeguatamente i contenitori d'acqua non rimovibili.

In seguito al trattamento si raccomanda di: -procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento; - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nel sito internet del Comune sono pubblicate la mappa e TUTTI i civici interessati



