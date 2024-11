Cpr: Signorini, 'Ministro ha ascoltato le nostre ragioni'

Faccia a faccia tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini questa mattina in Prefettura di Ancona, in occasione della visita del responsabile del Viminale che ha presieduto il Comitato provinciale Ordine e sicurezza.

All'attenzione la realizzazione di un Cpr nella cittadina della riviera marchigiana.

Durante il colloquio il Sindaco ha illustrato "le preoccupazioni di Falconara Marittima focalizzandosi sugli aspetti ambientali e infrastrutturali che caratterizzano il territorio. Queste criticità - ha spiegato Signorini a Piantedosi - richiedono un'attenta considerazione da parte delle istituzioni centrali in particolare alla luce delle pressioni che progetti come il Cpr potrebbero esercitare sul territorio.

Falconara - è stato spiegato al Ministro - paga già un prezzo altissimo per il suo ruolo di servizio provinciale e regionale, con la presenza di industrie che hanno un forte impatto sull'ambiente, gli snodi ferroviari, gli scali merci che occupano territorio e condizionano lo sviluppo delle aree circostanti, la presenza di un depuratore a servizio di tanti comuni della provincia".

Non solo, la prima cittadina ha illustrato anche la "importanti criticità idrogeologiche nell'area individuata" createsi in occasione di eventi alluvionali quando la zona è stata sommersa dall'acqua ed anche quest'anno, in concomitanza con l'alluvione del 19 settembre, si è allagata l'unica strada che conduce al sito. Inoltre, è stato fatto presente che "l'area oggetto di indagine ricade all'interno delle zone di attenzione del Piano di Emergenza Esterno della limitrofa raffineria Api e della zona di tutela individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale". Il ministro Piantedosi "ha ascoltato con grande attenzione la relazione di Signorini mostrando una disponibilità al dialogo e un'apertura alla possibilità di valutare anche soluzioni alternative all'ipotesi di un Cpr a Falconara" secondo quanto riferisce lo stesso sindaco.

L'incontro richiesto dal Sindaco, accompagnato dall'assessore all'ambiente Elisa Penna, l'onorevole Giorgia Latini e l'assessore del Comune di Senigallia Elena Campagnolo, si è svolto "in un clima di confronto aperto e costruttivo consentendo di evidenziare le principali criticità che la comunità di Falconara si trova ad affrontare".



