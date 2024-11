Trenitalia, "da gennaio rimborso automatico su regionale"

"Da gennaio per chi acquisterà il biglietto elettronico per il Regionale di Trenitalia l'eventuale rimborso sarà automatico, con le regole di sempre". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, intervenuto nell'ambito di Expo Consumatori 4.0 ad Ancona. Durante l'evento, Corradi ha dialogato con il giornalista Fabio Savelli del Corriere della Sera e con Gabriele Meluso, Presidente di Assoutenti.

"Stiamo lavorando per agevolare l'esperienza di viaggio dei passeggeri". Un esempio, secondo l'AD di Trenitalia, è il Tap&Tap "che permette di pagare il viaggio appoggiando direttamente la carta di pagamento contactless alla validatrice.

Un servizio questo che abbiamo già avviato su alcune linee e che sempre più si diffonderà a livello nazionale".

Un'accelerazione sul tema della digitalizzazione che si accompagna a una sempre crescente attenzione di Trenitalia nei confronti delle esigenze dei passeggeri che negli ultimi anni sono molto cambiate. "Già nel 2023 abbiamo ripreso ad avere volumi di traffico sui nostri treni pari ai livelli pre-Covid", ha detto Corradi. "Oggi i passeggeri sono in aumento soprattutto per quel che riguarda la mobilità leisure e turistica. Per questo sui nuovi Frecciarossa 1000 che arriveranno presto sui binari abbiamo previsto più spazio per i bagagli e una maggiore accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità. Il tutto agevolando anche le famiglie con piani commerciali ad hoc per una maggiore sostenibilità economica dei viaggi".

Va in questo senso anche la crescente attenzione dell'azienda per la gestione delle emergenze ferroviarie. In questo campo il focus è rivolto soprattutto all'aspetto tecnologico, visto che come annuncia Corradi presto "arriveranno locomotive di soccorso nuove, più veloci e in grado di rialimentare in fretta il treno in difficoltà, aumenteranno gli autobus emergenziali e le cosiddette riserve calde, ovvero i treni che facilitano il trasbordo dei passeggeri e stiamo verificando come aumentare il numero di batterie sui treni, per avere aria condizionata più a lungo e percorrere qualche chilometro senza alimentazione".

Corradi ha colto l'occasioneper ribadire la solidarietà al capotreno aggredito nei giorni scorsi a Genova e ha sottolineato l'attenzione di Trenitalia al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. "Abbiamo riattivato in modo più puntuale i tornelli in alcune grandi stazioni italiane, in modo che sul treno salga solo chi ha il biglietto", ha evidenziato Corradi. "I nuovi treni, poi sono tutti dotati di telecamere a circuito chiuso e sono open tube, ovvero aperti in modo che tutti possano vedere cosa succede nelle carrozze". Va nella direzione della deterrenza e dell'aumento del senso di sicurezza, infine, la sperimentazione delle body cam in Emilia-Romagna, che vede l'installazione di telecamere sulle divise del personale "che potrà decidere di azionare nelle situazioni più critiche. La sperimentazione va avanti da più di sei mesi e i risultati sono molto positivi in termini di soddisfazione del personale e dei passeggeri".





