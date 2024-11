Sbarrati ingressi Convitto a Macerata per evitare intrusioni

Presenze abusive di giovanissimi, anche minorenni, all'intero del Convitto a Macerata Per questo stamattina è stata organizzata un'operazione di controllo, sgombero e bonifica dell'immobile con 20 agenti della Polizia locale, guidati dal Comandante Danilo Doria, in collaborazione con i vigili del fuoco e con 12 operai e un coordinatore del Comune. A scopo precauzionale è stato chiesto anche l'ausilio di un'autoambulanza della Croce Rossa.

L'intervento si è reso necessario in seguito ad alcune segnalazioni di residenti nella zona, effettuate anche attraverso video, che denunciavano la presenza abusiva di persone all'interno dell'immobile di piazza Marconi, in modo particolare di giovani compresi nella fascia d'età 16 - 20 anni.

Al momento dell'operazione non vi era nessuno nei quattro piani del Convitto, anche se, in particolare nel seminterrato, vi erano chiari segnali di occupazione abusiva. Sbarrati tutti gli accessi possibili dell'immobile. "La zona era già monitorata e continueremo a tenerla sotto controllo per assicurarci che l'edificio rimanga in condizioni di sicurezza", commenta l'assessore alla Sicurezza Paolo Renna che, ringraziando gli Agenti e tutti coloro che hanno partecipato all'operazione, assicura come il tema della sicurezza "sia una delle nostre priorità ed è sempre massima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA