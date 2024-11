Pieralisi Jesi punta leadership separazione industriale

E' sulla separazione industriale per la depurazione dei fanghi e delle acque che la Pieralisi di Jesi (Ancona), gruppo leader nelle macchine per l'estrazione dell'olio di oliva, punta fortemente per acquisire nuove fette di mercato in Italia e all'estero. L'azienda ha già installato, solo in Italia, oltre 4 mila impianti su depuratori civili e industriali, ed ora punta a consolidare la leadership con una nuova centrifuga progettata e realizzata nello stabilimento marchigiano.

Il macchinario NDR 63.2 è stato presentato ufficialmente all'Ecomondo di Rimini, fiera di riferimento in Europa dedicata all'innovazione tecnologica e industriale dell'economia circolare. La nuova centrifuga separa i fanghi di lavorazione dei depuratori, concentrando la parte solida e rilasciando l'acqua che viene così destinata al recupero. Garantisce riduzione dei consumi e dei quantitativi dei fanghi da smaltire in discarica, più significativa la chiarificazione delle acque di scarto che vengono reimmesse nel circuito di recupero.





