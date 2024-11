Le opere di Vangi donate alla città di Pesaro: nascerà un museo

Oltre 120 opere del maestro Giuliano Vangi sono state donate alla città di Pesaro, il territorio che adottò l'artista originario della Toscana. Un lascito che nella giornata di oggi è stato trasportato presso il Centro arti visive - Pescheria, dove, verso fine novembre, sarà realizzata una mostra temporanea, così da permettere a cittadini e turisti di godere delle opere del noto artista, in attesa del completamento del museo che sarà a lui dedicato. In quel caso la location scelta dal comune di Pesaro è quella di Palazzo Mosca che, da anni ormai, vanta opere dell'artista nella piazzetta antistante l'ingresso dell'edificio. In totale sono 69 le sculture e 53 le opere grafiche donate dalla famiglia Vangi alla città di Pesaro.

Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini si dicono "felici e orgogliosi di confermare la mostra temporanea di Vangi, in così breve tempo" definendola "un regalo enorme che giriamo ai cittadini e ai turisti che ci raggiungeranno per chiudere in maniera indimenticabile l'anno della capitale italiana della cultura 2024" "Un dono di mio padre a una città che lo ha accolto, per queste opere trovarsi a Pesaro oggi significa tornare a casa - afferma Marco Vangi, figlio dell'artista - sappiamo che è ciò che avrebbe voluto mio padre, quindi abbiamo semplicemente voluto onorare la sua volontà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA