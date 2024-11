Evadono dai domiciliari, uno taglia il braccialetto elettronico

Violano gli arresti domiciliari. Uno si libera del braccialetto elettronico con un taglio netto ed è al momento ricercato. Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri rispettivamente a Fermo, Porto Sant'Elpidio (Fermo) e Porto San Giorgio (Fermo). Nel primo caso si tratta di un 48enne campano, sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi dalla propria abitazione in orari e giorni prestabiliti, esclusivamente per svolgere attività di assistenza presso un'associazione di volontariato, così come disposto dall'Ufficio di Sorveglianza di Macerata. Ma l'uomo, al controllo dei carabinieri, non era né in casa né in associazione.

Nel secondo caso si tratta di un 57enne italiano non trovato in casa. A Porto San Giorgio, invece, un 48enne di origini pakistane, ha tagliato il cinturino del braccialetto elettronico e si è allontanato dall'appartamento dove stava scontando i domiciliari. Per lui sono anche scattate le ricerche, attualmente in corso.



