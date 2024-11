Chiuso per dieci giorni locale in via Cristoforo Colombo

Resterà chiuso, su disposizione del questore, per 10 giorni, il locale di via Cristoforo Colombo dove ieri sera la volante durante i consueti controlli ha trovato all'interno oltre a un certo quantitativo di stupefacente e un bilancino per pesare le dosi anche un coltello a serramanico della lunghezza di 10 cm e due pistole ad aria compressa del tutto prive del tappo rosso.

Contestualmente al titolare del provvedimento, a seguito dell'ultima denuncia, è stata notificata anche la misura di prevenzione emessa a suo carico dal Questore sempre questa mattina. Nello specifico è stato firmato e notificato un avviso orale nei confronti dell'uomo, italiano, già gravato da precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e per le violazioni al testo unico sugli stupefacenti, oltre a frequentare soggetti pregiudicati. Se nonostante l'intimazione, il 30enne non dovesse cambiare condotta di vita, verrà valutata l'applicazione di una misura di prevenzione più severa.

Il Questore Cesare Capocasa sottolinea che "è sempre importante ricordare che utilizzare tutti gli strumenti che la Legge fornisce consente di poter arginare ulteriori episodi illeciti, affinché cresca la percezione di sicurezza dei cittadini e per garantire sempre la piena vivibilità di ogni zona della città".





