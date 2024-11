"Benvenuti in atelier" con le scarpe da ballo Rosso Latino

"Benvenuti in Atelier, alla scoperta dei mestieri dell'arte e dell'artigianato": seconda edizione per l'iniziativa Cna Federmoda nazionale, in programma da domani al 10 novembre. A Sant'Elpidio a Mare (Fermo) si potranno scoprire i segreti delle scarpe da ballo nel laboratorio di Rosso Latino.

La manifestazione è nata, infatti, per far incontrare al grande pubblico gli artigiani, eccellenza del made in Italy: sartorie, calzaturifici, pelletterie aderenti alla Cna animeranno i loro atelier, aprendo i loro laboratori per raccontare al grande pubblico il loro saper fare e proporre esperienze uniche.

Per il Fermano l'atelier aperto sarà quello dell'azienda Rosso Latino, di Maria Cristina Cipolletti. La ditta, nota per la produzione di scarpe da ballo, ha predisposto un interessante programma in occasione di "Benvenuti in Atelier": domani dalle 17 alle 19 sarà a disposizione per la visita guidata all'azienda, in cui sarà possibile scoprire tutte le fasi di progettazione e lavorazione delle calzature firmate Rosso Latino. Il pomeriggio si concluderà con le esibizioni di danza.

Sabato 9 novembre, dalle 15 alle 17, secondo pomeriggio di visite guidate all'interno dell'azienda. In entrambi i giorni i visitatori potranno approfittare di un 10% di sconto per l'acquisto di scarpe da ballo nello show room aziendale. "Con 'Benvenuti in Atelier' - spiegano Andrea Caranfa e Paolo Mattiozzi di Cna - gli artigiani della moda intendono rappresentare al pubblico quella che è l'essenza del made in Italy". Sono 12 le città delle Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Fabriano, Falconara, Filottrano, Genga, Jesi, Monsano, Ostra, Pesaro e Sant'Elpidio a Mare) nelle quali in questo fine settimana sarà possibile scoprire laboratori e aziende.



