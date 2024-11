Usa la strada come wc, irregolare con pena detentiva- In manette

Urinava per strada senza accorgersi che di lì passava una volante che si è immediatamente fermato scoprendo così che era irregolare in Italia, con permesso scaduto il 2021, e gravato da un ordine di esecuzione di pena detentiva da scontare per droga. E' accaduto ieri sera, alle 22 in via Giordano Bruno. Il protagonista è un 29enne di origine nigeriana che durante i controlli ha affermato di provenire dalla Francia e di essere arrivato ad Ancona solo qualche mese fa. Ma gli accertamenti l'hanno inchiodato. Condotto in Questura è stato prima denunciato per la sua condizione di irregolarità sul territorio e per atti contrari alla pubblica decenza (art.

726 c.p) e successivamente arrestato e condotto presso il Carcere di Montacuto in esecuzione dell'ordine pendente.



