Spaccata al bar gelateria di Porto Recanati

Spaccata nella notte a Porto Recanati dove una banda, a volto coperto, ha svaligiato il bar gelateria, Guido di piazza Brancondi. E' lo stesso proprietario, Javier Pagano a rendere noto il furto costato un bottino consistente. Sono state infatti prelevate le due casse.

Le telecamere del locale hanno ripreso gli uomini che forzavano la vetrina, sei in totale, alcuni ripresi dalle immagini pubblicate sui social dal titolare del bar. Ingenti i danni.

"Nella nottata di oggi abbiamo subito un furto con scasso riportando danni a macchinari e attrezzature utili per lo svolgimento del attività lavorativa, pertanto - scrive su un post il proprietario - saremo costretti a rimanere chiusi per ripristino". Numerosi i commenti di solidarietà. Le indagini sono affidate ai carabinieri.



