Gli auguri di Ciccioli a Trump, 'Finisce logica dei blocchi'

"La vittoria di Donald Trump sia nel voto popolare (oltre 70 milioni di voti ricevuti) che nella competizione dei 'Grandi elettori' rappresenta la fine della politica dei blocchi con ripercussioni importanti anche nel conflitto in atto in Ucraina. Un aspetto non di poco conto per l'Europa". E' quanto dichiara l'europarlamentare di FdI, Carlo Ciccioli, in merito all'esito dell'elezione di Trump a presidente degli Usa.

"Le politiche economiche del neo presidente Trump - secondo Ciccioli - potrebbero rivelarsi un vantaggio per noi a patto che l'Unione Europea non insegua più ideologismi, ma diventi concreta e con un'azione politica improntata a una vera crescita e competitività. Da Bruxelles - osserva l'europarlamentare - si ha la sensazione della fine definitiva del politicamente corretto e dell'ipocrisia conformista. L'Italia, grazie al Governo Meloni, stabile e realista, potrà rafforzare il proprio legame con gli Usa di Trump. Si apre una nuova pagina per l'Italia, l'Europa, gli Usa e il Mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA