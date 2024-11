Expo consumatori, oggi l'avvio della kermess di tre giorni

Ha preso il via questa mattina alla Mole Vanvitelliana di Ancona Expo consumatori - stili di vita sani e sostenibili per una crescita felice, la tre giorni di eventi, di formazione, di partecipazione e di sensibilizzazione, organizzata da Assoutenti con il supporto del Comune di Ancona, che ha seguito la preparazione dell'evento con l'assessore alla Tutela dei Consumatori, Orlanda Latini.

"Questa - ha detto il sindaco Daniele Silvetti nel corso dell'inaugurazione - è una tappa fondamentale che la città ha fortemente voluto. È un altro tassello della scacchiera che si sta componendo ad Ancona sui temi della salute, con eventi di grande peso, come il G7 e l'Extra G7 e poi il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, eventi che si sono svolti, anch'essi, nello scenario della Mole. Sulla scia del tema della salute, bene assoluto e non negoziabile per i cittadini, Assoutenti ha proposto alla città di dare il terzo tempo a questo grande contenuto, spiegando ai consumatori, agli utenti, ai giovani, quali possono essere le buone pratiche per fare in modo che si possa sempre alzare l'asticella in termini di qualità della vita e anche per fronteggiare le difficoltà quotidiane che riguardano il confronto tra consumatore e sistema dei servizi. Il nostro intento è proprio quello di dare maggiore consapevolezza e migliori strumenti al cittadino, che è titolare di diritti e di interessi e che deve essere in grado di difendere le proprie prerogative". "E' proprio sulla scorta dell'esperienza del G7 Salute di Ancona - ha spiegato il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso - che stiamo sviluppando la nostra idea di salute e sanità, che passa attraverso corretti stili di vita, salute e benessere. È importante, per esempio, formare ed educare il consumatore su cosa arriva sulle nostre tavole e su come scegliere i prodotti di qualità, cioè i prodotti funzionali alla nostra salute e al nostro benessere".

Sono stati presenti ai lavori della mattinata e nei momenti inaugurali il Sindaco Daniele Silvetti, il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l'Assessore comunale Orlanda Latini, il Presidente dell'Ente Parco Naturale del Conero Luigi Conte, il Presidente di Assoutenti Gabriele Melluso e il Segretario Generale di Assoutenti Maria Alliney insieme con numerosissimi ospiti, esponenti del governo, delle istituzioni locali, del mondo economico e dell'impresa, dell'associazionismo, del volontariato, dello sport, della salute, della sanità.

La prima giornata è stata dedicata al tema Sport, ambiente, salute e benessere: per uno stile di vita sostenibile. All'interno di un Auditorium Orfeo Tamburi gremito di scolaresche, con la conduzione di Angela Rafanelli, autrice e conduttrice Rai, sono stati trattati i temi dello sport e dei sani stili di vita, anche con testimonianze di esperti del mondo della nutrizione, di giovani atleti, di esperti del settore, del Coni, del Cus, dei responsabili istituzionali. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare i Campionati Sportivi Nazionali Universitari che si terranno ad Ancona nel 2025. La mattinata si è poi conclusa con la presentazione del progetto Pelikan da parte di Garbage Group. L'azienda anconetana ha presentato una performance concepita in collaborazione con il Liceo Artistico Edgardo Mannucci intitolata "Fight for the Third Paradise" ispirata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Gli alunni hanno creato l'installazione con 550 bottiglie in pet, per rappresentare il quantitativo di plastica stimato dai ricercatori che ogni secondo raggiungono il Mare Mediterraneo. I materiali sono stati poi raccolti da due unità navali "Sistema Pelikan" di Garbage Group. Per il Comune di Ancona, insieme con il sindaco Daniele Silvetti e con l'assessore alla Tutela dei Consumatori Orlanda Latini, hanno partecipato ai lavori il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni, l'assessore all'Università Marco Battino e l'assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli. I lavori proseguono nel pomeriggio e la giornata di domani, giovedì 7 novembre, sarà dedicata all'alimentazione con il panel Mangiar sano, dal campo alla tavola. Programma e ospiti sono disponibili https://expoconsumatori.it/wp-content/uploads/2024/11/PROGRAMMA- PER-WEB-4-nov.pdf .

