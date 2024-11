Educazione ambientale attraverso il linguaggio dell'arte

Un'installazione con 550 bottiglie in pet simbolicamente gettate in mare per rappresentare il quantitativo di plastica stimato dai ricercatori che ogni secondo raggiungono il mare Mediterraneo. E' la performance presentata da Garbage Group e concepita in collaborazione con il Liceo Artistico Edgardo Mannucci intitolata "Fight for the third Paradise" ispirata a "Il Terzo Paradiso" di Michelangelo Pistoletto, artista cui gli studenti hanno voluto rendere omaggio andata in scena alla Mole Vanvitelliana ad Ancona nella giornata inaugurale di "Expo Consumatori" organizzata da Assoutenti. Gli alunni hanno creato I materiali sono stati poi raccolti da due unità navali "Sistema Pelikan" di Garbage Group in assonanza e dialogo con il messaggio che Michelangelo Pistoletto ha voluto lanciare con "Il Terzo Paradiso": un'opera che unisce arte e impegno sociale con l'intento di creare un equilibrio tra natura e tecnologia, tra ambiente naturale e artificiale, proponendo una visione sostenibile per il futuro dell'umanità.

La performance si è conclusa con la ricostruzione del Fight for the third Paradise sotto forma di flash mob rappresentato dagli studenti stessi al fine di rafforzare il concetto di duttilità, fluidità e circolarità del messaggio artistico, sociale ed ecologico che si è voluto lanciare.

La performance ha messo in luce come l'arte, con la sua capacità di parlare a livello emotivo, gioca un ruolo fondamentale nel lanciare un messaggio sociale ed ecologico. Un'azione di sensibilizzazione sulla questione della tutela del mare dall'inquinamento da plastica, un impatto che va oltre le parole, ispirando empatia e consapevolezza, invitando il pubblico a diventare elemento attivo del cambiamento: tutte riflessioni condivise e declinate per competenze dalle autorità civili e militari intervenute, dal mondo della scuola e della ricerca universitaria e, naturalmente, da Assoutenti e Garbage Group.

All'iniziativa hanno presenziato l'Assessore del Comune di Ancona con delega alle Politiche Educative Antonella Andreoli; L'Ammiraglio Ispettore Vincenzo Vitale Direttore Marittimo delle Marche, Capo del Compartimento e Comandante del porto di Ancona, Vincenzo Garofalo Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Gabriele Melluso Presidente di Assoutenti, Paolo Baldoni CEO di Garbage Group, il Prof Francesco Regoli Direttore del Dipartimento di Scienza e Vita per l'Ambiente dell'UNIVPM e i professori Andrea Socrati e Nicola Farina del Liceo Artistico Edgardo Mannucci.



