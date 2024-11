Calzaturiero, Gdf scopre frode fiscale di oltre 2,1 milioni

Scoperta dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche una frode fiscale per oltre 2,1 milioni di euro sottratti a tassazione di un'impresa del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature.

Oltre a Iva dovuta per oltre 68mila euro e di Iva non versata per oltre 415mila euro. Sotto accusa una ditta individuale per la quale è stata anche chiesta la chiusura d'ufficio della partita Iva. Denunciata la titolare di una ditta individuale per dichiarazione infedele, emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e omesso versamento di imposta sul valore aggiunto..

La ditta, secondo le attività di intelligence emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, sarebbe connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale.

Emettevano fatture per operazion i inesistenti.

Le indagini delle Fiamme Gialle costiere, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, sono state svolte mediante l'attenta analisi della documentazione contabile acquisita nonché attraverso l'esame delle dichiarazioni rilasciate dai vari clienti e fornitori della ditta, sparsi sull'intero territorio nazionale.



