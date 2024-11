La Regione potenzia l'orientamento scolastico con Sorprendo

Un progetto della Regione Marche destinato a potenziare l'orientamento scolastico: l'investimento è 451 mila euro ed è basato su una piattaforma chiamata "Sorprendo". Dal punto di vista tecnico, spiega la Regione, "Sorprendo offre un servizio unico: attraverso la compilazione di un questionario, gli studenti possono scoprire i legami e il grado di coerenza delle professioni rispetto ai propri interessi e capacità. Questo sistema si avvicina all'assistenza fornita da un orientatore esperto durante un colloquio di orientamento".

Sorprendo sarà presentato al "JOB&Orienta" di Verona, la Mostra convegno nazionale - Orientamento, scuola, formazione, lavoro, il prossimo 29 novembre.

Il progetto è stato presentato in Regione, a Palazzo Leopardi, in una conferenza stampa dall'assessora all'Istruzione Chiara Biondi, con Vincenzo Bianculli e Maurizio Serafin, amministratore unico e socio fondatore di Pluriversum, società distributrice del dispositivo didattico. Il progetto viene avviato oggi: la durata è triennale (2024-2026) e mira a "modernizzare e qualificare le metodologie di orientamento alle professioni, garantendo un supporto continuo e ininterrotto. I finanziamenti provengono dal Programma Regionale Fse+ 2021/2027.

"Questo progetto - ha commentato Biondi - è fondamentale per prevenire la dispersione scolastica e la povertà educativa, mirando a formare giovani consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del futuro. Abbiamo supportato questa iniziativa grazie ai fondi delle risorse comunitarie per il triennio prossimo: si rivolge a giovani, famiglie e insegnanti, che possono guidarli in questo importante percorso di orientamento. Siamo convinti che l'orientamento sia essenziale per aiutare i nostri giovani a prendere decisioni informate riguardo al loro futuro. Attraverso un questionario, i ragazzi avranno accesso a diverse opzioni e opportunità, sia per sbocchi lavorativi che per percorsi formativi".

Sorprendo, ricorda la Regione, "è un innovativo dispositivo didattico Ict (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) pensato in particolar modo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La società Centro Studi Pluriversum srl, di Siena, specializzata nella ricerca educativa e nell'orientamento, è il "distributore esclusivo in Italia di questo strumento altamente innovativo, frutto di un'esperienza pluriennale nelle scuole e università italiane e nel contesto di progetti europei dedicati alla didattica dell'orientamento".

La partnership con la Regione, ha rimarcato Bianculli, "si è consolidata negli anni e si arricchirà di nuovi e importanti servizi, tra cui webinar rivolti ai genitori, formazione specifica per docenti, colloqui individuali online in via sperimentale, oltre a un supporto diretto agli insegnanti nelle scuole. La durata triennale del progetto, ha detto Serafin, è fondamentale per garantire la continuità d'interventi.

Il progetto prevede l'accesso alla piattaforma Sorprendo "per ben 100mila studenti nel corso dei tre anni di attività. Per i docenti, il supporto sarà strutturato su tre livelli (Entry, Advanced, Expert), assicurando una formazione adeguata e un accompagnamento personale nell'innovazione scolastica presso le scuole e le università regionali".

"La Regione Marche si impegna così a potenziare l'orientamento scolastico, - ha concluso Biondi - aiutando gli studenti a fare scelte consapevoli riguardo al loro futuro professionale e contribuendo attivamente allo sviluppo delle competenze nella comunità educativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA