L' orchestra sinfonica Rossini presenta la stagione 2024-2025

L' orchestra sinfonica G. Rossini celebra 30 anni di attività, nell'anno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 con la stagione sinfonica 2024-2025.

La nuova stagione, sostenuta da istituzioni locali e nazionali e da numerosi sponsor privati come Xanitalia, proporrà una serie di concerti che abbracciano tradizione e innovazione con il motto "la musica attorno".

Gli eventi saranno replicati nei teatri della rete regionale e si caratterizzeranno per una durata contenuta (circa 75 minuti senza intervallo) e brevi introduzioni curate dal maestro Paolo Rosetti per favorire una migliore comprensione dei brani.

Il primo concerto ufficiale della stagione sarà, anche quest'anno, il concerto di Natale, giovedì 19 dicembre 2024 ore 21.00, che per l'occasione si sposterà dal teatro Rossini alla meravigliosa basilica cattedrale di Santa Maria Assunta di Pesaro Tra i momenti salienti della rassegna 2024-205, spiccano gli omaggi a celebri compositori come Beethoven, Shostakovich e Bizet, e la prosecuzione del progetto "La scuola va a teatro", dedicato ai giovani che vedrà la realizzazione di spettacoli didattici per migliaia di studenti. La stagione include inoltre concerti a tema oltre al concerto natalizio, come opere barocche e il concerto di capodanno con la Nona Sinfonia di Shostakovich, come augurio di pace per il nuovo anno.

Altri appuntamenti di rilievo comprendono un concerto dedicato alla musica da film, la partecipazione del pianista e compositore Orazio Sciortino, e la presenza della celebre violinista Antje Weithaas, oltre alla Luxembourg Philharmonie come ospite internazionale. La stagione si concluderà con la finale del concorso "giovani in crescendo", che promuove giovani talenti provenienti da diverse scuole musicali italiane e internazionali.



