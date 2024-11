Inchiesta affidamenti Pesaro: la procura ispeziona i pc

La procura di Pesaro ha incaricato questa mattina il consulente tecnico Gianfranco Del Prete, di ispezionare e far emergere quanto contenuto nei dispositivi sequestrati ai cinque indagati per l'inchiesta sugli affidamenti comunali in favore delle due associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Presso il tribunale di Pesaro, questa mattina, si sono recati anche Massimiliano Santini, ex coordinatore eventi del comune di Pesaro, e Stefano Esposto, l'autore delle due associazioni accompagnati dai loro legali rappresentanti, rispettivamente Paola Righetti e Gherardo Saragoni Lunghi. A rappresentare invece il dirigente comunale Eros Giraldi ed il funzionario Loris Pascucci è stato l'avvocato Paolo Biancofiore.

Nessuno di loro ha voluto però rilasciare dichiarazioni.

Eccezion fatta per i legali Maurizio Terenzi e Alberto Bordoni, rappresentanti Franco Arceci, l'ex capo di gabinetto dell'ex sindaco, Matteo Ricci.

"C'è amarezza per l'ipotesi accusatoria ma fiducia nella magistratura da parte di Arceci - affermano gli avvocati - oggi c'è stato solo il conferimento di un incarico tecnico per analizzare le copie dei dispositivi sequestrati. Aspettiamo di conoscere contestazioni e prove che saranno mosse nei suoi confronti - sui tempi di attesa - parliamo di circa 20 giorni per la consegna delle operazioni da parte del perito - riguardo le accuse - Arceci respinge tutto al mittente. Sempre stato a disposizione della procura. Potrà sicuramente dimostrare la sua totale estraneità alla vicenda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA