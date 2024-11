In Consiglio Marche minuto silenzio per le vittime di Valencia

In Consiglio regionale delle Marche un minuto di silenzio per esprimere vicinanza alla popolazione e alla comunità di Valencia per i tragici fatti causati dagli eventi alluvionali che hanno causato oltre 220 vittime.

L'iniziativa in apertura della seduta odierna la cui prima parte è dedicata a discutere degli eventi e degli interventi successivi all'alluvione che il 15 settembre 2022 colpì in particolare il Senigalliese, in provincia di Ancona, e parte dell'hinterland pesarese. Prima di iniziare a discutere dei temi previsti, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha invitato l'aula ad osservare il minuto di silenzio simbolo di vicinanza alle comunità colpite.



