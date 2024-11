Da domani ad Ancona "Expo Consumatori" 2024, kermesse nazionale

Prende il via domani, ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana "Expo Consumatori" 2024, la più importante kermesse nazionale dedicata al mondo dei consumatori, con tre giorni di incontri, dibattiti e dimostrazioni.

L'evento organizzato da Assoutenti in collaborazione con enti e istituzioni locali, e che quest'anno si intitola "Stili di vita sani e sostenibili... per una crescita felice", si aprirà con una intera giornata dedicata a sport, ambiente, salute e benessere per uno stile di vita sostenibile.

I lavori iniziano alle 9 con l'inaugurazione e le celebrazioni di apertura dei lavori con gli interventi di Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche, Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Luigi Conte, Presidente Ente Parco Naturale del Conero. Si darà avvio alla gara "Rifiuthlon" a cura di AiCS Ambiente: studenti e cittadini si sfideranno a squadre raccogliendo rifiuti lungo un percorso prestabilito, separandoli correttamente per favorire il riciclo.

Alla tavola rotonda "La vita di uno sportivo: salute, alimentazione e benessere" parteciperanno nutrizionisti ed esperti, tra i quali il famoso ex rugbista Andrea Lo Cicero che risponderà alle domande dei ragazzi in tema di sport, e la presentazione dei Campionati Sportivi Nazionali Universitari 2025 (Ancona) con una delegazione di studenti e l'intervento di Marco Battino, Assessore all'Università, Politiche Giovanili Comune di Ancona , Università Politecnica delle Marche, CUS Ancona, Coni Comitato Regionale Marche.

Seguirà il dibattito "Benessere, Sport e Salute: impatto sullo stile di vita" con Federfarma, AICS, Federterme, Cri, Ordine Psicologi delle Marche, Commissione Attività Produttive e Consumatori della Camera dei Deputati e l'Assessore allo Sport del Comune di Ancona.

Spazio anche all'ambiente, con la presentazione del progetto "Pelikan" a cura di Garbage: un battello ecologico che dimostrerà come è possibile ripulire i nostri mari da plastica e rifiuti gettati in acqua.

Si parlerà nel pomeriggio di contraffazione con la presentazione del progetto "#Originale 4.0" e di mobilità sostenibile con un confronto tra Enilive, Commissione Trasporti Camera dei Deputati e Commissione Permanente del Senato, Asstra e Associazione disabili visivi, Fiab Regione Marche.

Alle 15 è prevista la proiezione del film "Amleto è mio fratello", regia di Francesco Giuffré, con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini e Nino Frassica: quattro attori diversamente abili decidono di partire a bordo di pullman senza avvisare nessuno. Perché sono fuggiti? E dove sono diretti? Un road movie che rappresenta un viaggio nell'anima di quattro personaggi che non ci dimenticheremo.

Durante Expo Consumatori anche percorsi espositivi per guidare i cittadini di ogni età in un'esperienza coinvolgente e interattiva: tra i vari stand presenti, Protezione Civile, Guardia Costiera, Marina Militare e Carabinieri dimostreranno come si preparano per affrontare emergenze e proteggere l'ambiente, mentre la Croce Rossa Italiana terrà dimostrazioni pratiche con istruttori esperti che illustreranno le manovre salvavita con l'uso di manichini e come prevenire e affrontare le malattie sessualmente trasmissibili, con materiali informativi dedicati, inclusi gadget come parte della campagna "Love Red".



