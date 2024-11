Scogliera tra Regina Beach e Hotel Playa, ripresi i lavori

Sono ricominciati i lavori che porteranno alla realizzazione della nuova scogliera compresa tra Regina Beach e Hotel Playa. "Un'opera strategica e importante per tutto il litorale fanese - spiega l'assessore alla Difesa della Costa, Mauro Talamelli - Per ragioni tecniche l'intervento era stato sospeso nello scorso aprile e dal primo giorno del mio insediamento mi sono adoperato per la sua riattivazione. I lavori sono ripresi con le tempistiche che ci eravamo prefissati, cioè entro fine ottobre, e questo ci rende molto soddisfatti. Proseguiremo su questa strada con impegno ancora maggiore per portare a termine tutte le altre opere strategiche di difesa della costa". La nuova scogliera compresa tra Regina Beach e Hotel Playa si congiungerà al primo stralcio già ultimato nella zona di Metaurilia. Il costo totale dell'intervento ammonta a circa 8 milioni di euro, di cui 4 finanziati da fondi PNRR e l'altra metà dal FOI, Fondo Opere Indifferibili, ideato dal Governo per fare fronte agli aumenti dei costi successivi al Covid.



