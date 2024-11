Scarico abusivo a Fabriano, denunciata un'imprenditrice

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Fabriano (Ancona) in collaborazione con i tecnici dell'Arpam - Dipartimento Provinciale di Ancona, sono intervenuti su uno scarico di acque reflue industriali che ha inquinato il fosso demaniale "Serramaggio" in frazione Marischio del comune di Fabriano.

Le indagini condotte dai forestali di Fabriano hanno consentito di accertare la provenienza dell'inquinamento, riconducibile alle acque reflue scaricate da un'impresa di imballaggi a seguito di un malfunzionamento del galleggiante della pompa sommersa di una vasca di decantazione in uso all'impresa, avvenuto in occasione della pulizia dei vasconi di accumulo per la manutenzione periodica. Deferita alla Procura della Repubblica di Ancona la responsabile legale dell'impresa, alla quale è stato contestato il delitto di inquinamento ambientale colposo. La presunta responsabile rischia pene fino a 4 anni di reclusione e multe fino a 70mila euro. Le analisi delle acque del torrente, eseguite dai laboratori Arpam di Ancona hanno confermato valori sensibilmente superiori ai limiti tabellari previsti dal codice dell'ambiente per i parametri di metalli pesanti, Cod e solidi sospesi, tali da generare un deterioramento significativo dello stato delle acque del fosso.





