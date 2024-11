Salvano donna in un palazzo in fiamme, medaglie a carabinieri

Sono entrati in un palazzo in fiamme e hanno portato in salvo gli inquilini. Premiati con la medaglia di bronzo due carabinieri di Fermo. Questa mattina, il generale di Brigata, Nicola Conforti, comandante della legione carabinieri "Marche" insieme al comandante provinciale, il colonnello Gino Domenico Troiani, ha premiato i militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

Consegnate due medaglie di bronzo al valore civile al brigadiere Francesco Caruso ed al vicebrigadiere Francesco Olimpio. I due, infatti, nel 2016 a Porto Sant'Elpidio (Fermo) erano intervenuti per evacuare gli inquilini di uno stabile dove era divampato un incendio. Nonostante le difficoltà respiratorie dovute al denso fumo propagatosi, e senza attendere i soccorsi i brigadieri si sono entrati nella struttura riuscendo a trasportare all'esterno e salvare una donna immobilizzata a letto. Consegnata anche una croce d'oro con stelletta al generale di Brigata Mauro Coppari (ora in pensione) per anzianità di servizio militare, avendo raggiunto 40 anni di servizio.



