Prorogate le iscrizioni per corso Politecnica delle Marche

L'Università Politecnica delle Marche ha prorogato la scadenza per l'iscrizione alla seconda edizione del Corso di perfezionamento in "Nuove Tecnologie per la Performance - Corporeità e Spazio Scenico", organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII), in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA). C'è ancora possibilità di iscriversi fino al 15 novembre prossimo al corso, unico in Italia che offre una formazione avanzata nel campo dei media, delle arti visive e performative all'interno di una università scientifica come la Politecnica, che prenderà il via il 2 dicembre per concludersi il 31 maggio 2025. L'offerta formativa è costruita con l'obiettivo di formare figure professionali capaci di coniugare l'arte e la tecnologia, fungendo da ponte tra il mondo scientifico e quello artistico. Sono 23 gli insegnamenti erogati e la Regione Marche impiega le risorse provenienti dalla Programmazione Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 per offrire voucher formativi a parziale copertura della retta d'iscrizione.

Il sostegno finanziario, disponibile fino ad esaurimento delle risorse, è riservato a candidati/e disoccupati o inattivi under 36, residenti nelle Marche da almeno sei mesi e in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA