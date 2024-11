Paolo Merloni nuovo presidente Fondazione Aristide Merloni

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group, è stato nominato Presidente della Fondazione Aristide Merloni, succedendo a suo padre, Francesco, scomparso il primo ottobre scorso all'età di 99 anni. Fondata da Aristide Merloni nel 1963, la Fondazione è un Istituto per lo sviluppo sociale ed economico che a partire dagli anni Settanta si è anche affermato come ente di ricerca. Si occupa di economia, cultura e formazione e le sue attività si ispirano all'intuizione del suo fondatore, convinto che "Il successo economico di un'iniziativa industriale non ha valore se non è accompagnato da un impegno per il progresso sociale".

Nel corso della sua vita, Francesco Merloni, figlio di Aristide, si è fatto interprete di questo ideale, mettendo le sue qualità di imprenditore e uomo politico al servizio del territorio e promuovendo numerose iniziative e progetti a sostegno delle imprese, ma anche rivolte ai giovani e agli studenti. Il figlio Paolo Merloni ne raccoglie l'eredità.

"È per me un onore assumere questo ruolo, che mio papà Francesco ha sempre ricoperto con la massima dedizione e senza riserve.

Ricevo la sua eredità con un forte senso di responsabilità: il mio impegno è a portare avanti i valori che appartengono alla nostra famiglia e continuare a lavorare per il benessere di questo territorio, contribuendo attivamente al suo sviluppo e senza distogliere lo sguardo dalla dimensione sociale", ha dichiarato il neo Presidente.

