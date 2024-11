mons. Massara: 'Fabriano non può perdere nessun posto di lavoro'

L'Arcivescovo di Fabriano-Camerino Mons. Francesco Massara era presente oggi all'incontro a Roma con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, rappresentanti degli enti locali interessati, dei rappresentanti delle segreterie nazionali e territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Chimici.

Nel corso dell'incontro mons. Massara ha ribadito che "Fabriano non può perdere nessun posto di lavoro. Ci sono famiglie in difficoltà, in un territorio già martoriato dalle crisi e dal sisma. Auspico che si possa tornare a lavorare in un clima di serenità". Il prelato ha poi messo in guardia sulle conseguenze sociali di una decisione che sarebbe realmente drammatica per tutto l'entroterra. Ha inoltre proposto la possibilità che "la zona del cratere entri nella Zes valutando un intervento del Poligrafico affinché l'azienda congeli questa decisione in attesa di soluzioni che tutelino il sito e i lavoratori".



