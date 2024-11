Lo chef ascolano Davide Camaioni trionfa ad Acqualagna

Medaglia d'oro per lo chef di Ascoli Piceno Davide Camaioni e il tartufo di Amandola nel prestigioso concorso Tartufo Award tenutosi durante la 59° edizione della Fiera del Tartufo di Acqualagna (Pesaro). Il concorso ha visto la partecipazione di sei città del tartufo, ognuna rappresentata da un abile chef a cui è stato chiesto di realizzare un primo piatto che valorizzasse il tartufo bianco.

In gara tutti i big del tartufo (Acqualagna, Alba, Amandola, Potenza, Parco del Maltese e San Miniato), l'emozionante sfida ha visto il trionfo di Amandola, rappresentata dallo chef Camaioni che ha presentato cappelletti di carne in brodo di papera con ricotta di cocco e tartufo bianco di Amandola. Il piatto ha colpito la giuria per la sua semplicità e la ricchezza di sapori, grazie all'accostamento unico della ricotta vegetale di cocco che ha conferito un carattere internazionale e inedito alla preparazione.

"Il mio piatto è un omaggio alla mia terra - spiega lo chef Davide Camaioni - Ho voluto creare una ricetta che evocasse i sapori di casa e di famiglia, ma con un tocco contemporaneo, utilizzando tecniche moderne per esaltare il profumo del tartufo bianco".



