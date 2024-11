Fibra ottica nella zona industriale di Campolungo di Ascoli

L'amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha annunciato l'arrivo della fibra ottica nella zona industriale di Campolungo. Un'infrastruttura all'avanguardia che, a partire dalla fine del mese, consentirà alle imprese locali di connettersi a una rete internet ultraveloce e affidabile, requisito indispensabile per competere sul mercato globale.

L'iniziativa, presentata oggi rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione del territorio. In un'epoca in cui lo smart working e l'automazione dei processi produttivi sono sempre più diffusi, una connessione ad alta velocità è un asset strategico per qualsiasi impresa.

"Con questa infrastruttura - ha sottolineato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti - offriamo alle nostre aziende gli strumenti necessari per innovare, crescere e diventare sempre più competitive a livello internazionale. La fibra ottica è un investimento sul futuro, che ci permetterà di attrarre nuove imprese e creare nuovi posti di lavoro".

L'assessore con delega alla smart city e all'innovazione Nico Stallone ha aggiunto che "siamo consapevoli che il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e che le aziende hanno bisogno di connessioni sempre più performanti per lavorare in modo efficiente e flessibile. Con la fibra ottica, Ascoli Piceno si conferma un territorio dinamico e all'avanguardia".

L'arrivo della fibra ottica porterà vantaggi alle imprese della zona industriale di Campolungo coinvolgendo entro il 2024 circa 1300 aziende, favorendo la loro competitività, anche a livello internazionale. IpTelecom e FibreConncet garantiranno alle aziende un servizio di assistenza completo, che include la creazione di un database di sicurezza per proteggere i dati da eventuali attacchi informatici.



