Codess sociale Ancona: domani sciopero e sit-in al comune

Fp CGIL e Fisascat CISL Marche hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti di Codess Sociale Soc. Coop, cooperativa che gestisce, in appalto per conto del Comune, i servizi di assistenza scolastica e domiciliare per i disabili.

Le ragioni della mobilitazione - spiegano in una nota Giorgio Paterna (Fip Cgil Ancona) e Marco Paialunga Fisascat Cisl Marche) - sono l'interruzione dell'erogazione del pranzo durante l'attività lavorativa e i ritardi, da parte del committente, nelle attivazioni dei servizi domiciliari con conseguente perdita di ore lavoro, e quindi di reddito per il personale. Lo sciopero è per l'intero turno di lavoro di martedì 5 novembre. Le organizzazioni sindacali hanno promosso un presidio di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori davanti la sede del Comune di Ancona dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



