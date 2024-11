Blitz antidroga: carcere per uno degli arrestati

Si è svolta oggi davanti al Gip del Tribunale di Macerata, l'udienza di convalida dell'arresto dei tre uomini che nella serata di giovedì 31 ottobre erano stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Macerata e del Commissariato di polizia di Stato di Civitanova Marche, nel corso di un'operazione antidroga nel comune di Montecosaro.

All'esito dell'udienza di convalida, per i tre sono state disposte rispettivamente le misure cautelari della custodia in carcere, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In quella circostanza, dopo il tentativo di eludere il controllo con un inseguimento, due dei tre sono stati bloccati dagli operanti, e in seguito alla perquisizione domiciliare nell'appartamento di proprietà di un terzo uomo, sono stati scoperti uti e sequestrati circa 70,46 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente.



