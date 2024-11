Assessore Andreoli consegna il Tricolore alla scuola Donatello

L'Assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli ha partecipato quest'oggi alla consegna della bandiera nazionale da parte di una rappresentanza militare interforze alla scuola Donatello. "Il dono della bandiera nazionale quest'oggi - ha affermato l'assessore Andreoli - ha lo scopo di stimolare in voi giovani una riflessione sul significato della pace e del rispetto reciproco, ricordando quanti, anni fa, hanno sacrificato la propria vita per avere un mondo migliore. La libertà è un valore delicato e vulnerabile, nella cui difesa dobbiamo tutti sentirci impegnati.

E la tutela della libertà parte proprio dal nostro impegno quotidiano, anche a scuola, soprattutto dal rispetto dell'altro".

L'iniziativa nasce per promuovere i valori fondanti della Giornata dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Per realizzarla si è messa a punto una collaborazione tra Comando delle Scuole della Marina Militare, Associazioni combattentistiche e d'Arma, Ufficio Scolastico regionale e Comune di Ancona.



