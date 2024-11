Aggredisce e deruba il dipendente di un hotel, denunciata

Notte movimentata all'albergo Italia di Ancona dove una donna, di origini tunisine, di 43 anni, ha aggredito e deubato un dipendente attorno all'una. La donna, poco prima allontanata perchè in atteggiamento molesto, è riuscita a strappare il borsello con un portafoglio che conteneva 150 euro a un dipendente della struttura che nel tentativo di difendersi è stato anche morso a un braccio.

Fuggita dopo il furto è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri e denunciata per rapina. Fortunatamente il dipendente dell'hotel non ha riportato particolari lesioni. Sul posto gli operatori della Croce Gialla che hanno accompagnato il dipendente a Torrrette per le cure del caso.



