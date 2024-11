Ad Ancona Greenloop, primo festival artistico economia circolare

Ancona ospiterà Greenloop, primo Festival artistico dell'economia circolare, nato nel 2021 a Morro d'Alba, dopo la tappa di Fermo lo scorso anno, arriva nel capoluogo marchigiano, dal 15 al 17 novembre.

Una kermess di spettacoli teatrali, concerti, artisti e scienziati d'eccezione, game e laboratori per bambini e ragazzi, mostre e momenti di approfondimento sui temi della tutela dell'ambiente, del riciclo, dell'impegno contro il cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile, del risparmio idrico.

"Proposto dalla associazione Vitamina C, che ha partecipato alla manifestazione di interesse del Comune, GreenLoop Festival rientra - ha ricordato l'assessore alla Cultura del comune Anna Maria Bertini - tra i progetti sostenuti da Ancona Cultura e vede coinvolta tutta la città, sia per quanto riguarda le sedi ospitanti, sia grazie alla partnership con stakeholders e soggetti attivi del territorio come Viva Servizi, Ata Rifiuti, Marche Teatro, Museo Omero, CinemaAzzurro". Anche il Comune e il Faic saranno presenti agli appuntamenti con i loro progetti.

A presentare nel corso di una conferenza stampa oltre al direttore artistico e scientifico, Marco Cardinaletti, il presidente e il direttore generale di Viva Servizi, Andrea Dotti e Moreno Clementi, il responsabile comunicazione e relazioni esterne di Ata, Matteo Giantomassi, l'artista e musicista Andrea Accorroni, il titolare di Lumiere Bottega Pop, Massimo Pezzotti ed in collegamento Raffaele Lupoli, direttore di EconomiaCircolare.com, partner del Festival.

"Nato come una scomessa, il GreenLoop Festival è ormai un format consolidato che riesce a far parlare di scienza e affrontare temi complessi con linguaggi accessibili - ha spiegato Cardinaletti -. In questa edizione anconetana, anche la novità delle colazioni circolari, idea a cui sono molto legato, realizzata grazie alla risposta degli esercenti della città.

L'immaginario è quello delle chiacchiere da bar che però prendono una veste scientifica. E poi i Viva Games, in collaborazione con Viva Servizi, dedicati ai più piccoli. Una occasione di incontro e confronto, fondata sulla combinazione di arte, ambiente ed economia. Vuole far riflettere, divertire, ma anche proporre nuovi paradigmi imprenditoriali, economici, sociali e di gestione del territorio".

Già sold out, con più di 400 iscrizioni di alunni delle classi delle scuole di tutta la provincia, da Ancona a Fabriano, i Viva Games "sono un modo per far conoscere alle nuove generazioni cos'è e cosa fa Viva Servizi, che non porta solo l'acqua nelle case - ha illustrato il direttore Clementi - Un quiz per imparare divertendosi". Quella tra Viva Servizi e GreenLoop è una "collaborazione che ci è sembrata da subito naturale sin dalla prima edizione dell'iniziativa - ha proseguito il presidente Dotti - visti gli obiettivi e la filosofia del Festival che sono del tutto affini alla nostra società".

Giantomassi di Ata, altro partner storico del Festival, ha ribadito quanto "il coinvolgimento dei territori sia fondamentale per cambiare il paradigma economico dalla linea al cerchio, per modificare le nostre modalità di acquisto e di consumo".

Nella prima giornata uno spettacolo imperdibile, scritto ed interpretato da Giobbe Covatta, accompagnato dalle musiche di Stefano Nanni, per l'occasione anche direttore d'orchestra, e dalla viola di Danilo Rossi: Polimero, un burattino di plastica, che sogna di diventare biodegradabile. Una favola ecologista in musica che rivisita in chiave attuale la storia di Pinocchio.





