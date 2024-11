4 Novembre: Silvetti al Monumento ai Caduti del Passetto

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti ha partecipato stamane alla cerimonia svoltasi al Monumento ai Caduti del Passetto in occasione del 4 novembre "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", in ricordo della fine della prima guerra mondiale e in memoria dei caduti.

La cerimonia odierna conclude le celebrazioni commemorative in occasione della ricorrenza dei defunti svoltesi a Porta Pia, in via Birarelli, in Piazza Ugo Bassi, Frazione Poggio, Cimitero Tavernelle, Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano).





