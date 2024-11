4 novembre a Pesaro, il sindaco omaggia i militari in missione

Durante le celebrazioni del 4 novembre, giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha voluto porgere "un importante saluto, a distanza, agli uomini e alle donne impegnate nelle missioni all'estero. In particolare, in Libano, dove è schierato anche il 28/o reggimento Pavia" sostenendo che "è stata tanta la preoccupazione dopo le notizie degli attacchi israeliani alle basi della missione UNIFIL" e ribadendo di come "le operazioni internazionali, a cui i nostri militari prendono parte con onore e impegno, dovrebbero favorire pace e stabilità e non essere oggetto di attacchi".

Le celebrazioni si sono svolte all'interno della caserma del reggimento Pavia che, per l'occasione, è stata aperta alla cittadinanza "un'occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza tra comunità pesarese e i tanti militari che hanno scelto di vivere in questa città, portando qui le proprie famiglie" afferma il primo cittadino.

Biancani parla poi di un ripensamento della politica internazionale per "un'Europa più forte, che conti di più in politica estera, che sia in grado di garantire la sicurezza esterna e uguali diritti al suo interno" ritenendo "ormai inevitabile lo sviluppo di un'unica forza armata europea"



