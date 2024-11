Scontro fortuito in campo tra giocatori, partita sospesa

Momenti di paura al campo sportivo "Don Mauro Bartolini" di Ascoli Piceno durante la gara Atletico Ascoli - Avezzano (serie D girone F) per uno scontro di gioco fortuito che ha visto coinvolti al 28' del primo tempo il portiere e un difensore della squadra ospite. L'impatto, testa contro testa, è stato molto forte e i due atleti sono rimasti a terra.

La gara è stata subito sospesa per consentire le cure dei sanitari e l'ingresso delle ambulanze sul terreno di gioco e non è più ripresa. I due giocatori, usciti dal campo comunque coscienti, sono stati poi trasferiti nel vicino Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per i controlli del caso. I giocatori dell'Avezzano non se la sono sentita di continuare a giocare e il match è stato sospeso coi padroni di casa dell'Atletico Ascoli in vantaggio 3-0.

