Perde il controllo della moto al crossodromo di Ripatransone

Un motociclista è stato protagonista stamani di una brutta caduta nel crossodromo San Savino di Ripatransone (Ascoli Piceno). L'uomo stava affrontando le asperità della pista dell'impianto sportivo, quando ha perso il controllo della moto da cross ed è ruzzolato per diversi metri, battendo ripetutamente a terra.

Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha preso in carico e lo ha trasferito all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove è stato ricoverato in codice rosso che gli è stato attribuito essenzialmente per la dinamica del sinistro e della rovinosa caduta. Il motociclista è sempre stato cosciente.



