In arresto sfida i poliziotti, "Conta la legge di Dio"

Maxi operazione della polizia di Stato in tutta Italia, un arresto anche a Porto Sant'Elpidio (Fermo): a finire in manette un 27enne di origini tunisine che ha violato le disposizioni giudiziarie emesse nei suoi confronti, ovvero la presenza in luogo pubblico e anche l'orario (doveva restare a casa dalle 21 alle 7). L'arresto rientra nell'operazione nazionale "Alto Impatto" contro la criminalità giovanile che ha portato a 37 arresti, 51 denunce e sequestri di armi e droga.

Il 27enne ha sfidato i poliziotti che lo hanno fermato, pronunciando frasi tipo "conta solo la legge di Dio non le altre leggi…" o "…le lame non le uso per tagliarmi, ma per tagliare la faccia agli altri, così quando si guardano allo specchio si ricordano di me…". Per lui è scattato l'arresto.

Nei giorni scorsi, a seguito dell'emissione di una misura di prevenzione emessa dal tribunale di Ancona, una pattuglia della polizia stradale di Forlì-Cesena, aveva fermato e notificato al ragazzo residente a Porto Sant'Elpidio la riattivazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di soggiorno nel Comune di Fermo, per la durata di 5 anni. Tra le prescrizioni imposte anche quella di "non rincasare la sera più tardi delle ore 21 e di non uscire prima delle ore 7, se non per comprovata necessità e comunque con previo tempestivo avviso all'Ufficio di pubblica sicurezza competente". Il 24 ottobre scorso, a seguito di un controllo domiciliare da parte delle Volanti, il ragazzo è stato denunciato per "violazione della misura di prevenzione", non essendo in casa in ore notturne.

Ieri sera, poi, gli agenti della questura di Fermo, verso le ore 22, durante un controllo in un'attività commerciale a Porto Sant'Elpidio, dall'ingresso del locale hanno notato che il ragazzo era all'interno. Alla vista degli agenti, ha cercato di nascondersi ma è stato subito fermato. I poliziotti gli hanno contestato la presenza in luogo pubblico e in un orario successivo a quello imposto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA