Controlli della polizia nel weekend, 56 identificati

Sono 56 i giovani identificati dalla polizia di Stato nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, iniziati due anni fa e, soprattutto durante il weekend, volti a garantire l'ordine e la sicurezza Pubblica in ambito cittadino, come disposto dal Questore di Ancona, d'intesa con il Prefetto Ordine ed unitamente alla Polizia Locale.

I controlli, svolti con pattuglie di poliziotti appiedate, si sono concentrati nelle zone del centro cittadino che vedono la maggior affluenza di giovani e sono rivolti principalmente ad evitare che tali aggregazioni possano creare disagi o rendersi protagonisti di episodi di inciviltà quando non di illegalità.

Durante il servizio i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo, italiano di circa 30 anni, il quale ha riferito d'aver avuto poco prima una discussione verbale con la sua ex compagna, anch'essa di origine italiana di circa 28 anni. Oggetto della discussione l'affido del loro figlio il quale avrebbe dovuto trascorrere il weekend con il padre ma, la donna a dire dell'uomo non era d'accordo. L'uomo ha riferito di aver ricevuto numerose chiamate da parte della sua ex la quale voleva a tutti costi vedere il figlio. Grazie alla mediazione della Polizia la donna è stata contattata e tranquillizzata. Alla fine è stato trovato un accordo tra i due perchè l'uomo ha acconsentito alle richieste della donna.



