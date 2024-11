A Tolentino il IV Novembre si è celebrato oggi

A Tolentino, in provincia di Macerata, il centoseiesimo anniversario della ricorrenza del IV Novembre - festa delle forze armate e dell'unità nazionale - si è celebrato il giorno prima e cioè in questa domenica. Stamani l'amministrazione comunale di Tolentino ha promosso una manifestazione pubblica, come tradizione, congiuntamente con l'associazione nazionale Combattenti e reduci sezione "Cav VV Luigi Adelmo Lodovici" e con le associazioni combattentistiche e d'arma. Erano presenti i rappresentanti delle forze armate, dei vigili del fuoco e della Croce rossa italiana.

L'evento è iniziato con la santa messa celebrata a San Catervo dal parroco don Gianni Compagnucci, al termine della quale è stato formato da tutte le autorità civili e militari, un corteo che ha raggiunto il monumento ai caduti in via Nazionale dove è stata deposta una corona di alloro. Successivamente il corteo, sempre accompagnato dal corpo bandistico, si è recato in piazza della Libertà dove, dopo l'alza bandiera, è stato eseguito l'Inno Nazionale, è stata deposta una corona di alloro sulla lapide che ricorda la fine della prima guerra mondiale ed è stato suonato il silenzio d'ordinanza. Le celebrazioni sono continuate con il saluto del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj e con l'intervento del sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Giulia Semmoloni. A concludere la manifestazione l'esecuzione del "Piave" a cura del corpo bandistico "N.

Simonetti" dell'associazione musicale "N. Gabrielli - Città di Tolentino", diretto per l'occasione dal maestro Luigino Ferranti.



