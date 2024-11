Si infortuna sulla nave, recuperata da Guardia costiera

Il traghetto aveva lasciato il porto di Ancona attorno alle 16:30 diretto a Durazzo quando, dopo poco più di un'ora, a circa 20 miglia dal porto, una passeggera, di 43 anni, di nazionalità cosovara, è scivolata lungo il ponte passeggeri infortunandosi. E' stata recuperata dalla Guardia costiera e riportata ad Ancona.

Alle ore 17.52 il traghetto ha allertato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona. Mentre il traghetto invertiva la rotta è stato subito attivato il protocollo per l'assistenza medica tramite il Centro Internazionale Radio Medico che ha coadiuvato le operazioni di assistenza prestate dal personale di bordo alla donna ed è stato disposto l'invio della motovedetta Sar CP 310. L'infortunata è stata stabilizzata per presunta frattura scomposta ad una mano. Una volta giunta sottobordo, la motovedetta ha provveduto alle delicate operazioni di trasbordo dell'enfortunata e al successivo trasferimento al porto di Ancona dove è arrivata alle 19.50. Ad attendarla in banchina il personale del 118, cui stata affidata dall'equipaggio della Guardia Costiera e portata al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso.



