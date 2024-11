Scooter colpito da un'auto in sorpasso, morto un 58enne

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo della complanare di Senigallia (Ancona). Si tratta di un 58enne di origini nigeriane che intorno alle ore 22:30 stava percorrendo la bretella nord in sella a uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Senigallia, a colpirlo sarebbe stata un'autovettura: il conducente era in fase di sorpasso ma nel rientrare dopo la manovra avrebbe tamponato violentemente lo scooter che ha poi preso fuoco. Le fiamme si sono poi estese anche all'altro mezzo, mentre il corpo del 58enne è stato sbalzato in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre sanitarie del 118 per i soccorsi, dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio utilizzando liquido schiumogeno, dei carabinieri per i rilievi del sinistro mortale e della polizia stradale per la gestione del traffico prima della chiusura della strada.

Per il cittadino 58enne non c'è stato nulla da fare. Verifiche sulle cause dell'incidente sono ancora in corso, anche se da una prima ricostruzione dei fatti l'ipotesi del sorpasso e del tamponamento sarebbe stata confermata anche dalle dichiarazioni di altri automobilisti. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro e messi disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Per il conducente del Land Rover, un 43enne di Senigallia, scatta l'indagine per omicidio stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA