Due denunciati, uno per droga e uno per guida da ubriaco

I militari del Norm di Civitanova Marche, nel corso di servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, nel centro cittadino hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 24enne trovato in possesso di 30 grammi di hashish che i militari ritengono fosse destinata allo spaccio.

A Macerata, i militari del Nucleo Radiomobile, hanno invece denunciato un 45enne del posto, per guida in stato di ebbrezza alcolica, perché sorpreso alla guida con un tasso etilometrico accertato pari a 1,02 G/L. La patente di guida è stata immediatamente ritirata ed il veicolo affidato a persona idonea.





