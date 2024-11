Tenta di scassinare un negozio, foglio di via per tre anni

Foglio di via obbligatorio emesso ieri dal questore di Ancona Cesare Capocasa, con allontanamento immediato dalla città ed il divieto di tornarvi per la durata di tre anni, nei confronti di un 23enne italiano stato arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Ancona e ritenuto per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giovane era stato sorpreso mentre era in procinto di scassinare un esercizio commerciale del centro città, con l'ausilio di uno strumento multiuso. Una volta condotto in caserma si era anche opposto con violenza nei confronti dei carabinieri.

Dall'analisi dei precedenti del 23enne, è emerso che a carico dello stesso era stato già emesso un avviso orale dello stesso Questore di Ancona: è risultato già gravato da diversi altri fogli di via emessi da altri questori delle Marche. Il nuovo provvedimento gli è stato notificato in serata dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura dorica.

Intanto ieri sera le Volanti sono intervenute intorno alle 20.30, nel quartiere Tavernelle, per la segnalazione tramite sala operativa di un'accesa lite tra una madre 82enne, con problemi di deambulazione, e suo figlio 62enne, con problemi psichiatrici e in cura presso il Centro salute mentale, conviventi. Sul posto gli agenti hanno constatato che l'uomo, a seguito di una banale discussione, aveva colpito sul capo l'anziana madre con un oggetto di plastica, causandole una piccola ferita lacero contusa. Sono stati allertati il personale del 118,che ha prestato le prime cure alla donna, e i servizi sociali.



