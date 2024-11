Tenta di incendiare una moto, denunciato

Tenta di dare fuoco alla moto di un conoscente ma viene identificato e denunciato dai carabinieri a Montegranaro (Fermo). A finire nei guai è stato un 31enne di origini marocchine, pregiudicato. L'uomo aveva pensato di risolvere i dissidi con il proprietario della moto facendosi giustizia da solo.

In un altro intervento, a Porto San Giorgio (Fermo), sempre i carabinieri hanno denunciato un 28enne di origini tunisine. Il ragazzo è stato controllato insieme ad altri suoi connazionali a bordo di un'auto e, infastidito dai controlli, ha iniziato a minacciare e ad offendere i militari ostacolandoli nell'identificazione. Ora dovrà rispondere di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Un'altra denuncia è arrivata dai carabinieri forestali di Fermo. I militari, impegnati nel controllo delle disposizioni in materia ambientale, hanno identificato il titolare di una impresa edile che stava effettuando uno smaltimento illecito di rifiuti cercando di liberarsi di materiale inerte scaricandolo in un terreno privato a Fermo. Il reato contestato è lo sversamento illecito di rifiuti non pericolosi.

A Sant'Elpidio a Mare (Fermo) infine è deferito per ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito, un 35enne di origini tunisine che aveva effettuato acquisti con una carta bancomat rubata a luglio in uno chalet di Porto Sant'Elpidio (Fermo).



