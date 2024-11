Scontro tra auto e scooter a Tolentino, deceduto un 51enne

Incidente stradale mortale ieri sera a Tolentino (Macerata): la vittima è Michele Giulietti, 51 anni, originario di Ancona ma residente a Macerata. Lo schianto è avvenuto intorno alle 20.45, lungo via Sandro Pertini, all'altezza dell'incrocio con la Sp 53 in contrada Cisterna. Si sono scontrati un'auto Opel Corsa, condotta da un 26enne della zona, e uno scooter: sul mezzo a due ruote, guidato dal 51enne deceduto, viaggiava anche una ragazza di 14 anni che è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri Tolentino e i sanitari del 118: inutili i tentativi di rianimare il conducente del ciclomotore che è deceduto; mentre la minore è stata trasferita all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli e, durante queste operazioni, la strada è rimasta chiusa al traffico. Sul posto i carabinieri di Tolentino per i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del tragico incidente.





