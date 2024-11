Rainbow acquisisce i diritti del coniglio rosa Pinky

Rainbow, content company italiana nota a livello internazionale fondata da Iginio Straffi e con sede a Loreto (Ancona), celebre per le fatine Winx e i Gormiti, annuncia "l'acquisizione di tutti i diritti della storica proprietà intellettuale italiana di Pinky, il leggendario coniglio rosa creato da Massimo Mattioli. Questa acquisizione arricchisce ulteriormente il già variegato portfolio del Gruppo, permettendo di esplorare nuove direzioni nel mondo dell'intrattenimento".

Con il suo umorismo surreale e le rocambolesche avventure ai limiti dell'assurdo, Pinky ha conquistato diverse generazioni di lettori fin dal suo debutto nel 1973 sulle pagine de Il Giornalino. Attraverso l'operazione, fa sapere la società, "Rainbow pone le basi per dare nuova vita a uno dei personaggi più amati e iconici del fumetto italiano, confermando la propria volontà di continuare a investire nel patrimonio artistico italiano, valorizzando i classici del fumetto e proponendoli in chiave moderna al pubblico di oggi".

"I personaggi di Massimo Mattioli sono stati tra i più avanguardisti e innovativi del panorama fumettistico italiano - dichiara Straffi, fondatore di Rainbow -. Ho sempre ammirato il suo stile e il suo talento nel fare umorismo con grande versatilità, mantenendo sempre una cifra stilistica unica, surreale e iperbolica. Per noi è un grande onore acquisire la sua opera più longeva e trasversale. Pinky ha ancora molto da raccontare alla nostra società".

L'annuncio dell'acquisizione del celebre personaggio si inserisce nella campagna di espansione di Rainbow che ha "costruito un portfolio con grandi nomi dell'intrattenimento globale e una vasta gamma di collaborazioni e licenze internazionali".



