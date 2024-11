Ferito alla testa a Fermo, ragazzo in eliambulanza ad Ancona

Un'altra aggressione nel Fermano. Un ragazzo questa mattina è stato trasportato in eliambulanza dall'ospedale di Fermo a quello di Torrette (Ancona) per ferite alla testa. L'allarme è scattato intorno alle 8 di stamattina dal rione costiero fermano di Lido Tre Archi, in via Nenni, dove sono subito intervenuti il 118 e i carabinieri. I sanitari hanno soccorso il ragazzo per profonde ferite al volto e sospette lesioni alla testa. Il ragazzo, rimasto sempre cosciente, pur avendo perso molto sangue, è riuscito a chiedere aiuto. I carabinieri stanno cercando di fare luce si quanto accaduto.

L'ultimo fatto di sangue nel quartiere risale solo al 30 ottobre scorso quando, a seguito di una violenta colluttazione, un uomo era stato ricoverato in ospedale e un altro era stato fermato dalla polizia di Stato.

In questo caso è stato il giovane a chiedere aiuto. Così da via Nenni è partita la richiesta al 112 con conseguente intervento di 118 e carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo dove ad attenderlo c'era già l'eliambulanza allertata dalla centrale operativa del 118 ed atterrata sul tetto del nosocomio fermano.



