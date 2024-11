Cinematica Festival, due giorni teatro, cinema e danza alla Mole

Un weekend di grande teatro, danza, arti visive e creatività digitale alla Mole Vanvitelliana di Ancona per l'11/a edizione di Cinematica, il festival internazionale dedicato all'immagine in movimento, con un cartellone multiforme intorno al tema 2024 "Morir dal ridere".

Laboratori per bimbi e famiglie (per la sezione "Cinematica kids") e numerosi spettacoli, concerti e cortometraggi d'autore vanno in scena per una proposta no-stop dalla mattina di sabato 2 novembre a domenica 3 novembre sera.

Sempre alla Mole, proseguono le mostre di Cinematica: nell'aula didattica Museo Omero c'è la mostra di videogiochi d'epoca "Arcades videogames" a cura di 8 Bits Inside, in Sala Boxe c'è "Pulcinella Segreto - illustrazioni inedite di Mauro Evangelista" con le opere di uno dei più grandi illustratori marchigiani, tre volte Premio Andersen, creatore, recentemente scomparso, del più importante Master di Illustrazione italiano, "Ars in Fabula". Parallelamente, alla Galleria di arte contemporanea di Palazzo Pianetti a Jesi, si può ancora visitare la mostra "Cinque variazioni su schermo", la prima personale dedicata a Donato Sansone - tra i più celebrati autori italiani di cortometraggi, videoclip e animazioni - a cura di Bruno De Marino.

Sabato, 2 novembre, si inizia al Caffè Auditorium ore 11 con la conversazione sui temi del noir e dell'humor dal punto di vista femminile, protagoniste la scrittrice e umorista Lia Celi, e la giornalista Silvia Veroli. Autrice di satira, per sei anni ha fatto parte della redazione di "Cuore". Ha scritto anche per "Smemoranda", "Avvenimenti", "Sandokan", "Insieme", "Gulliver" e "Specchio" della "Stampa". È stata uno degli autori del programma satirico di Raidue Pippo Chennedy Show e ha collaborato alle trasmissioni radiofoniche di RadioRai.



