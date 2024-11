Carabinieri-Soccorso Alpino Marche, sinergia in azioni prevenzione e ricerca

Una delegazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico- Servizio regionale Marche è stata ricevuta stamattina dal Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri delle Marche.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate le rilevanti tematiche in materia di soccorso in ambiente impervio, di ricerca e soccorso di persone disperse, di prevenzione e sicurezza in ambiente montano. Il Comandante Conforti, nel congedarsi, ha assicurato al presidente Cnsas Marche Tarcisio Porto la massima collaborazione ed il costante supporto dell'Arma nel comune impegno per la tutela della montagna e della sicurezza negli ambienti di riferimento.

Proprio oggi la stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Spelologico Marche è intervenuta intorno alle 12.30 in località Colle San Marco per soccorrere una escursionista che aveva subito un trauma ad una caviglia. La donna è stata stabilizzata dai sanitari del Soccorso Alpino e Spelologico Marche ed imbarellata con l'ausilio dei tecnici.

Successivamente è stata trasportata con la tecnica della barella portantina fino al Pianoro di San Marco dove ad attenderla vi era un ambulanza del 118. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA